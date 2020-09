VS klaagt duo aan voor stelen van 16,8 miljoen dollar via crypto-phishingsites

De Amerikaanse autoriteiten hebben twee mannen uit Rusland aangeklaagd voor het stelen van 16,8 miljoen dollar aan cryptovaluta via phishingsites. Volgens de aanklacht registreerden de verdachten meerdere domeinen die leken op die van cryptobeurzen Poloniex, Binance en Gemini.

Slachtoffers die op deze domeinen terechtkwamen dachten dat het om de legitieme pagina van de cryptobeurzen ging en logden in. In werkelijkheid waren het phishingsites die de inloggegevens van slachtoffers doorstuurden naar de verdachten, zo stelt het Amerikaanse ministerie van Justitie. Die konden daarmee op de accounts van slachtoffers inloggen en grote hoeveelheden cryptovaluta stelen.

Zeker 339 gebruikers van de eerder genoemde cryptobeurzen logden op de phishingsites in, waardoor hun inloggegevens in handen van de verdachten kwamen. Die maakten de cryptovaluta van slachtoffers over naar andere accounts waarover ze de controle hadden. In totaal gaat het om meer dan 16,8 miljoen dollar, zo laat de aanklacht weten.

De twee Russische mannen worden ook verdacht van marktmanipulatie waarvoor ze de gecompromitteerde crypto-accounts gebruikten. In juli 2017 creëerden de twee een aantal fictieve accounts bij cryptobeurs Poloniex en kochten vervolgens de goedkope cryptovaluta GAS. Vervolgens gebruikten ze drie gecompromitteerde Poloniex-accounts om voor een bedrag van 5 miljoen dollar GAS te kopen, waardoor de waarde van deze crypto steeg. De verdachten converteerden vervolgens de GAS in hun accounts naar bitcoin, waardoor de waarde van GAS weer daalde. Hierdoor bleven de slachtoffers met een nagenoeg waardeloze crypto en een verlies van zo'n 5 miljoen dollar achter.

De twee mannen, die voortvluchtig zijn, worden verdacht van computerfraude, witwassen, identiteitsdiefstal en "wire fraud". Daarnaast zijn de twee toegevoegd aan de sanctielijst, ook bekend als de Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN), van het Amerikaanse ministerie van Financiën. Dit houdt in dat Amerikaanse banken en personen geen zaken met ze mogen doen en hun tegoeden worden geblokkeerd.