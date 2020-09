CSR: cyberweerbaarheid Nederland nog niet voldoende op orde

De cyberweerbaarheid van Nederland is nog niet overal voldoende op orde en dat maakt ons land kwetsbaar, zo stelt de Cyber Security Raad (CSR), een nationaal en onafhankelijk adviesorgaan van het kabinet en bestaat uit vertegenwoordigers van publieke en private organisaties en de wetenschap.

De Cyber Security Raad heeft een advies aan minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid gestuurd om de cyberweerbaarheid van Nederland te vergroten. De CSR pleit ervoor om de huidige maatregelen voor cybersecurity uit te breiden en aan te scherpen. Zo wil de CSR de uitrol van het Landelijk Dekkend Stelsel Informatieknooppunten (LDS), dat dreigingsinformatie uitwisselt, versnellen, en de informatie-uitwisseling tussen slachtoffers, het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), het Digital Trust Center (DTC) en de opsporingsinstanties verbeteren.

"Informatie over cybersecurity moet voor alle organisaties in Nederland op eenvoudige wijze toegankelijk zijn en reële handelingsperspectieven bieden", aldus de Raad, die wil dat eind 2021 alle organisaties in Nederland kunnen beschikken over de informatie die nodig is om "cyberweerbaar" te zijn.

Opsporing

Een tweede punt waarvoor de CSR pleit is dat opsporing actief wordt betrokken bij cyberincidenten. Dit kan voor een dilemma zorgen tussen het organisatiebelang, namelijk het streven naar bedrijfscontinuïteit, en het belang van de opsporing, namelijk data veiligstellen, daders opsporen en vervolgen. Er moet daarom meer regie op de samenwerking tussen organisaties komen. Door gedeelde verantwoordelijkheden en een beperkt mandaat is dit nu nog niet vanzelfsprekend.

De CSR vindt dat in het algemeen (overheids)partijen tijdens incidenten in voldoende mate bij elkaar moeten komen om samen de nodige acties en maatregelen te kunnen nemen. Om dit te realiseren moet er binnen een jaar worden gezorgd voor voldoende mandaat, slagkracht en regie op samenwerking voor de overheidsinstanties aan de cybersecurity- en opsporingskant, zodat zij bij grote incidenten samen kunnen adviseren en optreden.

Cyberoefeningen

Het derde en laatste advies van de CSR aan minister Grapperhaus betreft jaarlijkse publiek-private cyberoefeningen, evaluaties van grote incidenten en implementatie van verbeterpunten. Volgens de Raad is het doen van oefeningen cruciaal om de digitale paraatheid te verhogen. Daarnaast is erop dit moment geen uniforme wijze voor het evalueren van incidenten op verschillende niveaus en de uitkomsten ervan worden niet altijd onder alle betrokken partijen gedeeld.

Door deze drie punten in te voeren kunnen Nederlandse organisaties beter omgaan met digitale incidenten, neemt hun veerkracht toe en bouwen publieke en private partijen samen aan de versterking van de cyberweerbaarheid, besluit de Cyber Security Raad.