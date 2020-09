Studenten raken diploma kwijt na probleem met surveillancesoftware

Zeker vijftien rechtenstudenten van de Erasmus Universiteit in Rotterdam zijn door een probleem met de surveillancesoftware die bij hun tentamen werd gebruikt hun diploma kwijtgeraakt. Van tientallen andere studenten werden tentamens ongeldig verklaard. De universiteit overweegt om bij de tentamens die thuis worden gemaakt een tweede camera in te zetten, om zo fraude tegen te gaan.

De rechtenstudenten maakten afgelopen juli hun tentamens vanwege het coronavirus online. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de proctoringsoftware ProctorExam, die onder andere toegang tot webcam, microfoon en browser heeft. Bij de tentamens die voor de Erasmus Universiteit School of Law werden gemaakt ging er iets mis met de webcambeelden. Daardoor kan de universiteit niet controleren of studenten hebben gefraudeerd en is besloten om bijna honderd tentamens ongeldig te verklaren.

Hierdoor hebben zeker vijftien studenten hun diploma moeten inleveren. "Als je proctoring gebruikt en je hebt een slechte internetverbinding, dan is het mogelijk dat het systeem niet alle beelden registreert", zeggen universiteitsraadsleden Philip van Moll en Younes Assou tegenover de NOS. Vorige week, twee maanden na de tentamens, zijn de studenten pas ingelicht door de universiteit.

"Het niet kunnen beoordelen van de rechtsgeldigheid van het tentamen behoeft niet aan een storing te liggen, die was ook geregeld gelegen in het niet goed inloggen door studenten, of verkeerde handelingen door studenten en door laptops, camera's of wifi-verbindingen die onvoldoende functioneerden", reageert de universiteit. Studenten en universiteit zijn met elkaar in gesprek over de gevolgen voor hun studie.

Tweede camera

Ondanks de problemen met de surveillancesoftware hebben verschillende faculteiten van de universiteit gevraagd om bij proctored tentamens een tweede camera in te zetten. Het zou dan gaan om de camera van de smartphone, waarmee fraude moet worden tegengegaan. Dat laat Jeroen Jansz, directeur van de Community for Learning and Innovation (CLI), tegenover Erasmus Magazine weten.

ProctorExam biedt al de mogelijkheid om een tweede camera in te zetten. Die werd echter nooit gebruikt. "De privacyorganisatie van de EUR oordeelde tot nu toe dat er onvoldoende voordelen zijn van een tweede camera om de inbreuk op de privacy te rechtvaardigen", merkt Jansz op. "Nieuwe inzichten" zouden echter aanleiding zijn voor een nieuw gesprek hierover, aldus de CLI-directeur.