Verdachte achter ddos-aanvallen op Fleurop en Easytoys blijft in voorarrest

Een 25-jarige man uit Veenendaal die wordt verdacht van ddos-aanvallen op Fleurop, Easytoys en zeven andere Nederlandse bedrijven blijft in voorarrest, zo heeft de rechtbank bepaald. Volgens de politie zocht de man vanuit zijn eigen woning naar willekeurige bedrijven om af te persen. Deze bedrijven ontvingen een bericht dat er voor een bepaalde datum een bedrag moest worden betaald.

Wanneer er niet zou worden betaald dreigde de verdachte de website van het bedrijf via een ddos-aanval plat te leggen. Om zijn bericht kracht bij te zetten voerde de man een korte ddos-aanval uit op de website van het bedrijf. De politie laat weten dat de verdachte bij verschillende bedrijven voor het verstrijken van de termijn overging tot een grote ddos-aanval.

Tenminste negen bedrijven uit Nederland zijn slachtoffer geworden van de Veenendaalse verdachte, waaronder webshops en groothandels. Van deze bedrijven waren de websites meerdere uren uit de lucht. De man kon begin juni worden aangehouden. Zijn advocaten vroegen de rechter om vrijlating, waarbij elektronisch toezicht en een computerverbod werd voorgesteld.

Het Openbaar Ministerie wil dat de verdachte in voorarrest blijft. "Hij heeft aan een usb-stick genoeg om deze misdaden te plegen. Hij gaat naar buiten en hij begint opnieuw, want hij weet nu wat hij verkeerd heeft gedaan", liet officier van justitie Ronald Craenen weten. Het OM wil eerst een uitgebreid rapport van de hulpverlening over de verdachte, zo meldt de Gelderlander. De inhoudelijk behandeling van de zaak vindt over drie maanden plaats.