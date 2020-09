België lanceert corona-app Coronalert voor tienduizend mensen

De Belgische overheid heeft vandaag de corona-app Coronalert voor tienduizend mensen gelanceerd. Deze groep kan vanaf nu gebruikmaken van de app en worden gewaarschuwd wanneer ze met een besmet persoon in contact zijn geweest. 28 september moet Coronalert voor iedereen in België beschikbaar zijn.

De testgroep bestaat uit personen die geregeld contact hebben met andere personen die de corona-app ook op hun toestel hebben geïnstalleerd. Het gaat om medewerkers van overheidsinstellingen, grote bedrijven en ziekenhuizen. Dat laat Karine Moykens, voorzitter van het Interfederaal Comité voor Testing & Tracing (IFC), tegenover de Belgische media weten. Volgens Moykens is de test die afgelopen weken plaatsvond goed verlopen. Negentig personen hebben twee weken lang de app via fictieve scenario's en opdrachten getest.

Het gebruik van de app door de tienduizend personen moet voor verdere informatie zorgen. "Op die manier rollen we de app stap voor stap verder uit, willen we eventuele kinderziektes er nog uithalen en kunnen we het gebruik en de werking van Coronalert verbeteren", stelt Moykens. Het IFC laat aan VRT NWS weten dat de app nog niet voor Androidgebruikers is te downloaden. De oorzaak hiervan zou bij Google liggen. De iOS-versie is wel al voor de testgroep beschikbaar. Naast de corona-app is ook de website Coronalert.be live gegaan.