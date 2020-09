VS beschuldigt Iran van malware-aanvallen op reisbureaus en telecombedrijven

De Amerikaanse overheid heeft Iran beschuldigd van het jarenlang uitvoeren van malware-aanvallen tegen grote reisbureaus en telecombedrijven, alsmede Iraanse burgers, dissidenten en journalisten, overheidsnetwerken van nabijgelegen landen en buitenlandse organisaties.

Zeker vijftien Amerikaanse bedrijven werden door de aanvallers gecompromitteerd, die allemaal door de FBI zijn geïnformeerd. De Amerikaanse opsporingsdienst waarschuwde ook honderden individuen en entiteiten uit meer dan dertig landen in Azië, Afrika, Europa en Noord-Amerika die slachtoffer werden.

Volgens de FBI verborgen de aanvallers zich voor het uitvoeren van hun aanvallen achter een dekmantelbedrijf genaamd Rana Intelligence Computing Company (Rana). De opsporingsdienst heeft nu in een openbaar rapport meer informatie gegeven over de malware die de aanvallers gebruikten. Zo verstuurden de aanvallers via e-mail Microsoft Office-documenten met kwaadaardige VBS- en AutoIt-scripts.

Deze scripts, wanneer uitgevoerd, installeerden aanvullende malware waarmee de aanvallers toegang tot computers kregen. Ook stelt de FBI dat de aanvallers Android-malware gebruikten waarmee ze toegang tot de microfoon en camera kregen om audio op te nemen en foto's te maken. De FBI stelt dat het de eerste keer is dat de Amerikaanse overheid de ontdekte malware toeschrijft aan Iran.

Het rapport van de FBI bevat allerlei informatie over de werking van de malware en hoe die op systemen is te detecteren. Zo zijn er verschillende Yara- en Snort-rules gegeven om de malware mee te vinden, alsmede allerlei kenmerken van een besmet systeem, bestandsnamen en hashes. Met het vrijgeven van de informatie wil de FBI de aanvallers dwarsbomen en bedrijven helpen met het beschermen van hun netwerken.

Naast het vrijgeven van details over de malware door de FBI heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën het bedrijf Rana en 45 personen die hiervoor werkten op de sanctielijst geplaatst. Dit houdt in dat Amerikaanse banken en personen geen zaken met ze mogen doen en hun tegoeden worden geblokkeerd.