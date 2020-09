VS verbiedt TikTok en WeChat in Amerikaanse appstores

De Amerikaanse overheid heeft vanwege de nationale veiligheid besloten om TikTok en WeChat vanaf aanstaande zondag in Amerikaanse appstores te verbieden. Het is één van de beperkingen die vanwege de nationale veiligheid voor beide apps worden ingesteld.

Ook mogen appstores geen updates meer aanbieden aan gebruikers die de apps al hebben geïnstalleerd. Daarnaast is het uitvoeren van betalingen of financiële transacties via de WeChat-app straks niet meer toegestaan. Vanaf 20 september voor WeChat en 12 november voor TikTok is het ook verboden om hostingdiensten en content delivery netwerken aan te bieden voor het functioneren of optimaliseren van beide apps in de Verenigde Staten. Tevens zijn alle internet transit en peering services met betrekking tot het functioneren van de apps in VS verboden.

"Hoewel de dreigingen van WeChat en TikTok niet identiek zijn, zijn ze wel vergelijkbaar. Elke app verzamelt grote hoeveelheden data van gebruikers, waaronder netwerkactiviteiten, locatiegegevens, browse- en zoekgeschiedenis", aldus het Amerikaanse ministerie van Handel. Daarnaast stelt het ministerie dat de apps verplicht moeten samenwerken met de Chinese inlichtingendiensten en actief deelnemen aan de "civiele-militaire fusie" in China. "Deze combinatie zorgt ervoor dat het gebruik van WeChat en TikTok een onacceptabel risico voor onze nationale veiligheid vormt", zo stelt het Department of Commerce.

Andere zaken met betrekking tot WeChat of TikTok kunnen op een later moment nog worden verboden. Wanneer blijkt dat andere apps het gedrag van WeChat of TikTok overnemen kan de Amerikaanse president hier aanvullende maatregelen tegen afkondigen. In het geval van TikTok heeft Trump ontwikkelaar ByteDance tot 12 november de tijd gegeven om de "nationale veiligheidszorgen" op te lossen. Wanneer dit lukt worden de nu ingestelde beperkingen opgeheven. De Amerikaanse president liet eerder al weten dat hij wil dat TikTok door een Amerikaans bedrijf wordt overgenomen. TikTok heeft meer dan honderd miljoen gebruikers in de VS.