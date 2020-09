Facebook beschuldigd van bespioneren Instagram-gebruikers via camera

Facebook en Instagram zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd omdat ze Instagram-gebruikers via de camera van hun smartphone zouden hebben bespioneerd. In juli klaagden iPhone-gebruikers dat bij het gebruik van Instagram de camera-indicator verscheen, ook al werden er geen foto's gemaakt. Volgens Facebook ging het om een bug waardoor de app dacht dat de camera werd gebruikt.

Eén Instagram-gebruiker heeft nu een rechtszaak aangespannen en stelt dat het gebruik van de camera opzettelijk was. Facebook zou dit hebben gedaan met het doel om lucratieve en waardevolle data over gebruikers te verzamelen waar het anders geen toegang toe heeft. Door het verzamelen van de persoonlijke en intieme data over gebruikers zouden Instagram en Facebook "waardevolle inzichten en marktonderzoek" verkrijgen, aldus de aanklacht waarover Bloomberg en The Hill berichten.

De aanklacht stelt verder dat Facebook op deze manier de advertentie-inkomsten kan verhogen door meer gebruikers te bereiken en kan zien hoe gebruikers op advertenties reageren, wat waardevolle informatie voor adverteerders is.