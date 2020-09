Bitwarden onder vuur in verband met automatisch updaten

De open-source wachtwoordmanager Bitwarden ligt onder vuur. De software krijgt kritiek omdat het een automatische updatefunctie heeft die onveilig zou kunnen zijn.

De desktop-applicatie van Bitwarden is uitgerust met een updatefunctie die zonder tussenkomst van de gebruiker de laatste nieuwe updates binnenhaalt. De oude code wordt automatisch vervangen door de nieuwe code met de updates die vervolgens bij het herstarten van de applicatie wordt geactiveerd. Beveiligingsonderzoeker Jeffrey Paul stelt op Github dat dit juist een heel onveilige manier van updaten is, vooral als het gaat om zoiets als een wachtwoordmanager.

Volgens Paul zouden ontwikkelaars dankzij die automatische update in staat kunnen zijn om een achterdeur te installeren bij Bitwarden-gebruikers en zo de wachtwoorden kunnen stelen die in de database van het desktopprogramma zijn opgeslagen.

In een reactie aan Techradar laat Bitwarden weten dat dit ‘geen kwetsbaarheid is, maar vooral een manier om het programma, dat door heel veel mensen gebruikt wordt, te voorzien van de laatste en veiligste softwareversie’.

Bitwarden staat voor een dilemma. Achter de schermen wordt er gewerkt aan een plan om de automatische updatefunctie optioneel te maken zodat gebruikers de functie zelf kunnen in- of uitschakelen. Tegelijkertijd moet Bitwarden er ook voor zorgen dat de software aan strenge eisen van security audits blijft voldoen. Volgens het bedrijf is 99,9 procent van de gebruikers tevreden over deze manier van updaten. Er zou ook nog nooit misbruik van zijn gemaakt.