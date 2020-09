Britse Netflix-hacker krijgt 5 jaar celstraf

Een 39-jarige Britse man is in de Verenigde Staten veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar vanwege identiteitsdiefstal en computerfraude. De man zou deel uitgemaakt hebben van de hackergroep The Dark Overlord (TDO) en in die hoedanigheid data van diverse organisaties hebben gestolen en grote geldsommen hebben geëist, meldt de BBC.

De man uit Northamptonshire werd al in 2017 in Groot-Brittannië opgepakt en twee jaar later uitgeleverd aan de VS. Daar heeft hij tijdens een hoorzitting via Zoom bekend dat hij gevoelige data van bedrijven heeft gestolen. Ook dreigde hij met het openbaar maken van de data als het betreffende bedrijf geen losgeld zou betalen. De bedragen die hij eiste, lagen tussen de 75.000 en 350.000 dollar. De Brit belde slachtoffers op om het losgeld te vragen. Tijdens een van die gesprekken kon zijn telefoonnummer naar hem herleid worden. Hoewel geen van de bedrijven het losgeld betaald zou hebben, moet de Brit 1,1 miljoen pond (ca. 1,2 miljoen euro) schadevergoeding betalen.

De rechter heeft bewezen dat de man bij tenminste drie gezondheidsinstellingen heeft ingebroken en ruim 650.000 patiëntgegevens heeft verkocht op het dark web. Ook is de man veroordeeld vanwege het verkopen van meer dan 9,3 miljoen patiëntgegevens van een -niet nader genoemde- zorgverzekeraar. Volgens de rechtbank is tevens bewezen dat de man Netflix heeft gehackt waarna hij meerdere episodes van de serie ‘Orange is the new black’ heeft laten uitlekken.

De 39-jarige man betuigde tegenover de rechtbank zijn spijt en zei dat hij nooit meer een computer wilde aanraken. Overigens werd alleen hij opgepakt, de rest van de hackersgroep TDO is nog op vrije voeten.