Advertenties voor adware apps op TikTok

Onbekenden die geld willen verdienen met adware apps, gebruiken nep-accounts op TikTok om vooral kinderen over te halen om de apps te downloaden. Deskundigen van IT-securitybedrijf Avast hebben zeven adware apps gevonden in de Google Play Store en de Apple App Store. De zeven apps zijn bij elkaar 2,4 miljoen keer gedownload en hebben volgens schattingen van mobile-marketingonderzoeksbureau SensorTower een half miljoen dollar aan de oplichting verdiend. Overigens hebben de apps wel lage reviewscores variërend van 1,3 tot 3.0.

De zeven adware apps worden vooral gepromoot via drie nep-profielen op TikTok. Een van hen heeft ruim 300.000 volgers op TikTok. Volgens de onderzoekers van Avast is er ook een Instagram-account met meer dan 5.000 volgers om een van de apps te promoten.

De apps, die zich voordoen als entertainment apps zoals spelletjes, met titels als 'Shock your friends' en 'Shock Roulette’, wallpaper apps en muziekdownloadapps, zijn in werkelijkheid agressief in het tonen van advertenties. De apps bieden een eenvoudig spel dat er voor zorgt dat het apparaat trilt of achtergronden of muziek. Sommige apps brengen tussen de 2 en 10 dollar in rekening voor bijvoorbeeld een wallpaper. Sommige apps ogen veilig en nuttig, maar in plaats daarvan komen ze met opdringerige advertenties buiten de app om. Soms wordt het originele app-icoon ook verborgen gehouden, waardoor het moeilijk is voor gebruikers om erachter te komen waar de advertenties vandaan komen.

De onderzoekers van Avast erkennen dat het herkennen van dergelijke apps in de app store lastig kan zijn. Signalen om op te letten, zijn de reviewscores en dan met name of er in de negatieve reviews iets wordt gezegd over excessieve advertenties, slechte kwaliteit of andere tegenvallende prestaties.