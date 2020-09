Kamervragen over slechte digitale beveiliging Waternet

In de Tweede Kamer zijn door Corrie van Brenk (50PLUS) vragen gesteld over de digitale beveiliging van Waternet, het waterschap voor Amsterdam en omstreken. Aanleiding voor de Kamervragen is een publicatie van Follow The Money waaruit blijkt dat het met de beveiliging van computersystemen bij Waternet erbarmelijk is gesteld. Waternet zou al jaren waarschuwingen over de onveiligheid van zijn digitale omgeving negeren. Dat stelt FTM op basis van interne documenten. Volgens de bronnen is het een kwestie van tijd voordat het ‘finaal fout’ gaat.

Waternet begon in 2010 aan een grote operatie om processen en systemen vergaand te digitaliseren. In de praktijk blijkt dat veel zaken niet goed zijn geregeld, dat er soms datalekken zijn en dat er met verouderde computers wordt gewerkt. Ook zouden er bij Waternet nog computers zijn die op Windows 7 draaien. Verder is de toegang tot het netwerk slecht beveiligd en is de systeemarchitectuur niet op orde. De situatie zou niet verbeterd zijn sinds de werknemers vanwege corona vanuit huis werken omdat er thuis ook op privé-computers wordt gewerkt die niet allemaal goed beveiligd zijn.

Hoewel Waternet zijn werknemers goed beveiligde iPhones ter beschikking stelt, zijn er volgens interne bronnen al langer honderden mensen die liever hun eigen smartphone gebruiken. Deze worden niet beveiligd of beheerd door Waternet.

Als maatregel werd in mei het updatebeleid aangescherpt, maar dit hielp niet veel omdat er veel werknemers waren die de updates niet uitvoerden of die telefoons hebben waar zelfs geen updates meer voor te krijgen zijn. Daarom werd het updatebeleid binnen een paar dagen door het management teruggedraaid, ondanks uitdrukkelijke bezwaren van de security officers, aldus FTM.