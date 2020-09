CISA waarschuwt voor een opmars van LokiBot malware

Het Amerikaanse Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) waarschuwt voor een opmars van LokiBot, de beruchte malware die informatie van slachtoffers steelt. Sinds twee maanden zien de experts van het CISA een duidelijke toename van het gebruik van LokiBot activiteiten op hun eigen EINSTEIN Intrusion Detection System.

LokiBot werd voor het eerst in 2015 ontdekt. De malware richt zich met name op browsers, e-mailclients, FTP-programma’s en cryptowallets. De malware kan echter meer dan het stelen van logingegevens en andere informatie. In de afgelopen jaren is LokiBot in staat gebleken om te fungeren als een real-time key-logger en kan het ook wachtwoorden stelen. Tevens kan het screenshots maken van de desktop en fungeert LokiBot als een backdoor waarmee weer andere malware op de geïnfecteerde machine geplaatst kan worden.

Overigens is het niet alleen het CISA dat een toename in het gebruik van LokiBot ziet, ook beveiligingsbedrijf ProofPoint bevestigt de waarnemingen van LokiBot- en Emotet-malware, zo melden diverse Amerikaanse media.