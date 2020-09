Perceptie weerhoudt velen van carrière in IT-security

Het beeld dat bij veel mensen leeft over 'de IT-beveiligingsdeskundige' is goed, maar tegelijkertijd blijkt de drempel om over te stappen en je te laten omscholen hoog. Het beeld dat mensen hebben is in veel gevallen gebaseerd op wat er op tv en in de media wordt geschetst; een hooggekwalificeerd persoon met veel technische kennis.

Dat verklaart deels waarom het zo moeilijk is gekwalificeerd IT-personeel te vinden is. Dat is een van de conclusies van de Cybersecurity Perception Study van (ISC)2 dat onder 2.500 Britten en Amerikanen is gehouden die niet werkzaam zijn in de IT-security. Het beeld is positief maar vervormd, stellen de onderzoekers, wat mogelijk bijdraagt aan de perceptie van de behoefte aan zeer gespecialiseerde, technische vaardigheden om het werk te doen.

Uit het onderzoek blijkt dat 69 procent van de respondenten het erover eens is dat cybersecurity een goed carrièrepad lijkt, alleen dat het niet voor hen geschikt is. Hoewel 29 procent van de respondenten een baan in de cybersecurity overweegt, blijkt de drempel om voor die carrière te kiezen toch hoog. Dat komt onder meer omdat meer dan de helft van de respondenten denkt dat hij/zij meer opleiding nodig hebben voordat ze een baan in de IT-security kunnen krijgen. Bijna een op de drie ondervraagden is van mening dat er te veel technische kennis of een opleiding voor nodig is.