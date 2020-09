Cisco brengt kritieke patches uit voor Cisco IOS-software

Cisco heeft een reeks kritieke patches uitgebracht voor Cisco IOS en IOS XE, de besturingssystemen waarop veel hardware van het bedrijf draait. Het gaat om een bundeling van 25 beveiligingsadviezen die gezamenlijk 34 kwetsbaarheden oplossen. Alle 25 beveiligingsadviezen hebben het label "hoog risico" gekregen.

Uit de toelichting van Cisco blijkt dat kwaadwillenden dankzij meerdere fouten in het web management framework van IOS en IOS XE in staat zijn om beheerdersrechten op Cisco-apparatuur te verkrijgen.Verder blijken de industriële Cisco 800 Serie routers en de Cisco 1000 Connected Grid routers-serie overgenomen te kunnen worden door softwarefouten. Ook zijn er patches uitgebracht voor de Catalyst switches uit de 9000-serie. Bovendien wordt er nog een aantal DoS-kwetsbaarheden in de besturingssystemen opgelost.

Organisaties die willen weten of hun Cisco-apparatuur kwetsbaar is voor een van de fouten, wordt aangeraden om de Cisco Software Checker te gebruiken. Cisco brengt naar eigen zeggen op verzoek van klanten twee keer per jaar een beveiligingsupdate voor IOS en IOS XE uit. Dit gebeurt elk jaar in maart en september.