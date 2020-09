Datalek bij Gemeente Roosendaal

De gemeente Roosendaal heeft vorige week een mail verstuurd waarbij per abuis alle vierhonderd geadresseerden zichtbaar waren. De griffie van de gemeente Roosendaal verstuurt dagelijks een Dagmail met daarin de laatste nieuwtjes van de gemeenteraad. Vorige week vrijdag 18 september ging daarbij iets mis, zo meldt BN DeStem.

Door een menselijke fout bij het versturen van de dagelijkse Dagmail waren de e-mailadressen van alle vierhonderd abonnees zichtbaar omdat alle geadresseerden in het CC (Carbon Copy) veld stonden in plaats van het BCC (Blind Carbon Copy) veld. Enkele uren nadat de e-mail was verzonden, heeft de gemeente alle geadresseerden excuses aangeboden. "Het is de eerste keer in vijftien jaar dat dit gebeurt. Het is gelukkig niks structu­reels", aldus de griffie van de gemeente Roosendaal.