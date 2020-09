Verdachten van sim-swapping, nep-webshops en malware opgepakt in Polen

De Poolse autoriteiten hebben in samenwerking met Europol vier verdachten aangehouden die worden verdacht van sim-swapping, het beheren van vijftig nep-webshops en het verspreiden van malware. Het viertal zou duizenden slachtoffers hebben gemaakt die voor meer dan 147.000 euro werden bestolen, zo stelt Europol.

Volgens de autoriteiten verstuurden twee van de verdachten e-mails die van Poolse overheidsinstanties afkomstig leken. In werkelijkheid werd er malware met de e-mails meegestuurd. Naar schatting zouden meer dan duizend mensen in Polen op deze manier met malware besmet zijn geraakt. Via de malware konden de verdachten vervolgens allerlei persoonlijke data van slachtoffers stelen, zoals persoonsgegevens en inloggegevens voor internetbankieren.

De gestolen gegevens werden gebruik voor sim-swapping. Bij sim-swapping belt een oplichter de provider van het slachtoffer op en overtuigt een medewerker om het mobiele nummer van het slachtoffer over te zetten naar een andere simkaart, die reeds in het bezit is van de oplichter. Zodoende kan de oplichter toegang tot allerlei accounts van het slachtoffer krijgen en bijvoorbeeld sms-codes ontvangen die de bank voor het uitvoeren van financiële transacties verstuurt. Met de onderschepte wachtwoorden en sms-codes wisten de verdachten meer dan 147.000 euro van de rekeningen van slachtoffers te stelen. Het geld werd onder andere naar katvangers overgemaakt.

Eén van de vier verdachten wordt ook verdacht van het beheren van vijftig nep-webshops. Via deze webshops zouden zo'n tienduizend personen zijn opgelicht. Een aantal van de webwinkels werd daarnaast gebruikt voor het verspreiden van malware. Als laatste worden twee van de vier verdachten verantwoordelijk gehouden voor valse bommeldingen die naar kleuterscholen in heel Polen werden gestuurd en ervoor zorgden dat meer dan dertienduizend personen moesten worden ontruimd.