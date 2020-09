Grote Amerikaanse ziekenhuisketen getroffen door ransomware

Universal Health Services (UHS), één van de grootste zorgverleners in de Verenigde Staten met vierhonderd ziekenhuizen en zorgcentra, is getroffen door ransomware. Meerdere medewerkers maken melding op Reddit dat systemen van hun locatie niet meer werken. Alle UHS-locaties zouden zijn getroffen en geen toegang tot telefoons, computers of internet meer hebben.

Medewerkers hebben instructies gekregen dat ze hun computers niet mogen inschakelen. Notities worden nu weer op papier bijgehouden. Eén UHS-medewerker meldt dat de spoedeisende hulp van zijn ziekenhuis is gesloten voor ambulances en alle operatiekamers zijn gesloten. De systemen zouden zijn besmet met de Ryuk-ransomware, zo meldt een andere medewerker en laten bronnen tegenover TechCrunch weten.

UHS heeft zelf nog geen reactie op de berichtgeving gegeven. De zorgverlener telt 90.000 medewerkers en behandelt naar eigen zeggen elk jaar 3,5 miljoen patiënten in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.