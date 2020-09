Kabinet breidt registratieplicht uit naar alle contactberoepen

Kappers, schoonheidsspecialisten en alle andere contactberoepen zijn vanaf morgenavond 29 september verplicht om klanten om hun naam en contactgegevens te vragen en het kabinet kijkt of een dergelijke registratieplicht ook voor andere locaties zal worden ingevoerd. Klanten mogen wel zelf bepalen of ze hun gegevens afstaan. De informatie is bedoeld voor het bron- en contactonderzoek van de GGD.

Daarnaast zullen binnenruimtes met een doorstroom van bezoekers, zoals monumenten, bibliotheken en musea, alleen op basis van een reservering zijn te bezoeken. Dat hebben premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid vanavond tijdens een persconferentie over de nieuwe coronamaatregelen bekendgemaakt.

Begin augustus werd er al een registratieplicht voor de horeca ingevoerd. Restaurants en cafés moeten gasten op vrijwillige basis om hun naam en contactgegevens vragen. Gasten die hun gegevens niet geven mogen niet worden geweigerd. Een zelfde plicht gaat nu ook voor contactberoepen gelden. Het gaat dan onder andere om rij-instructeurs, sekswerkers, (para)medische beroepen, medewerkers in uiterlijke verzorging en medewerkers in alternatieve geneeswijzen.

"Een laatste maatregel is dat we de registratie in de horeca, vanaf morgen verplicht stellen voor alle contactberoepen. Dat kan dus ook bij de kapper of masseur gewoon met een schriftje bij de voordeur of ingang", aldus Rutte. "En we gaan kijken of dit ook op andere plekken een goed idee is, bijvoorbeeld in gemeentehuizen."

De Autoriteit Persoonsgegevens ontving eerder nog allerlei klachten over de registratie van contactgegevens in de horeca. Het gaat dan bijvoorbeeld om registratielijsten waarop de gegevens van eerdere gasten zijn te zien. Koninklijke Horeca Nederland (KHN), de grootste brancheorganisatie in Nederland voor de horeca, kwam met een formulier waarmee horecagelegenheden de naam en contactgegevens per gast kunnen registreren.