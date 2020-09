Amazon introduceert contactloos betalen via scan van handpalm

Amazon heeft een nieuwe betaalmethode geïntroduceerd die klanten van fysieke winkels van het bedrijf via hun handpalm laat afrekenen. De betaalmethode wordt Amazon One genoemd en is vooralsnog in twee Amazon-winkels in Seattle beschikbaar. Om via de handpalm af te kunnen rekenen moeten klanten eerst in de winkel een scan van hun handpalm laten maken en die aan hun creditcard koppelen.

Vervolgens kunnen gekochte producten via een scan van de handpalm worden afgerekend. Amazon is van plan om de betaalmethode de komende maanden in meer winkels aan te gaan bieden. Wat betreft de reden om voor handpalmherkenning te kiezen stelt Amazon dat dit meer privé is dan sommige biometrische alternatieven. "Je kunt iemands identiteit niet afleiden aan de hand van een afbeelding van zijn handpalm", aldus Amazons Dilip Kumar in een blogposting.

Daarnaast moeten klanten bewust een handpalm over de scanner houden om af te kunnen rekenen en is het contactloos. "Iets waarvan we denken dat klanten dit met name in de huidige tijd zullen waarderen", gaat Kumar verder. Om via de handpalm af te rekenen is het niet nodig om over een Amazon-account te beschikken. Wel moet er naast een creditcard een mobiel telefoonnummer worden opgegeven. Voor klanten die wel over een Amazon-account beschikken kunnen de aankopen aan hun account worden gekoppeld.

De gescande afbeeldingen van de handpalm worden eerst op het scanapparaat versleuteld en vervolgens naar de cloud gestuurd, waar Amazon er een handpalmhandtekening van maakt, merkt Kumar op. Naast de eigen winkels is Amazon in gesprek met verschillende partijen die de betaalmethode mogelijk ook willen gaan gebruiken.