Britse overheid wijst organisaties op einde support Adobe Flash Player

Later dit jaar stopt Adobe de ondersteuning van Flash Player, maar veel organisaties zijn nog van de plug-in afhankelijk, zo stelt het Britse National Cyber Security Centre (NCSC) op basis van eigen onderzoek. Deze ondernemingen worden dan ook opgeroepen om in actie te komen.

In de meeste browsers wordt Flash inmiddels standaard geblokkeerd. Gebruikers kunnen de plug-in nog per website inschakelen, maar ook deze ondersteuning zal verdwijnen. Volgens het NCSC waren veel applicaties en diensten die bedrijven in het verleden gebruikten afhankelijk van Flash en is er binnen de meeste organisaties nog steeds ergens een dergelijke afhankelijkheid aanwezig.

Leveranciers van dergelijke applicaties en diensten hebben inmiddels updates uitgebracht om deze afhankelijkheid van Flash te verhelpen. Het is nu aan ondernemingen om deze updates te installeren, zo stelt het NCSC. Aan de andere kant wijst de Britse overheidsinstantie op het feit dat diensten en hardware binnen bedrijven meestal na drie of vijf jaar worden vervangen.

"Tenzij er een bewuste poging wordt gedaan om een alternatief te vinden, zullen veel bedrijven nog steeds Adobe Flash Player gebruiken om toegang tot zakelijke services te krijgen en beheerfuncties uit te voeren, lang nadat het product end-of-life is", aldus het NCSC. Organisaties moeten dan ook controleren of er software of hardware in gebruik is met een afhankelijkheid van Flash. "Stel dit niet te lang uit, want de klok tikt", besluit Josh D. van het NCSC.