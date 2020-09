Horlogefabrikant Swatch schakelt it-systemen uit na aanval

Horlogefabrikant Swatch is dit weekend het doelwit van een aanval geworden waardoor het zich gedwongen zag om "sommige it-systemen" uit te schakelen, zo laat het bedrijf tegenover Zwitserse media weten. Om hoeveel systemen het precies gaat is niet bekendgemaakt.

De aanval heeft gevolgen voor verschillende bedrijfsactiviteiten, aldus Swatch in een verklaring. Het bedrijf stelt dat het dit weekend "duidelijke aanwijzingen" voor een aanval waarnam en vervolgens uit voorzorg besloot om bepaalde it-systemen uit te schakelen. Volgens de Zwitserse krant 24 heures hebben aanvallers toegang tot servers van de horlogefabrikant gekregen. Of er data is gestolen wordt nu onderzocht. Er zou geen losgeld zijn gevraagd.

Bronnen laten aan 24 heures weten dat Swatch grotendeels is platgelegd en dat veel medewerkers zijn gevraagd om thuis te blijven. Swatch verklaart zelf dat het zo snel als mogelijk weer terug naar de normale situatie wil gaan. Daarnaast zal de horlogefabrikant aangifte tegen de aanvaller doen.