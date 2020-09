140.000 Exchange-servers vanaf 13 oktober zonder security-updates

Zo'n 140.000 servers die Exchange 2010 draaien zullen over twee weken geen beveiligingsupdates meer ontvangen. Microsoft stopt op 13 oktober namelijk dan de support van de software. In maart van dit jaar werd Exchange 2010 nog op 166.000 servers aangetroffen, een aantal dat nu naar 140.000 is gedaald, zo blijkt uit onderzoek van securitybedrijf Rapid7.

Microsoft heeft de afgelopen jaren verschillende service packs voor Exchange 2010 uitgebracht. Om nog beveiligingsupdates te ontvangen moeten servers over Exchange 2010 Service Pack 3 beschikken, een upgrade die in 2013 uitkwam. Rapid7 ontdekte dat van de 140.000 servers er echter 40.000 op Exchange Service Pack 1 of 2 draaien en dus al jarenlang geen beveiligingsupdates meer ontvangen.

Bijna 54.000 Exchange 2010-servers bleken al zes jaar lang niet meer te zijn bijgewerkt met updates. Zo draaien er bijna 10.000 servers nog de eerste versie van Service Pack 3 die op 12 februari 2013 uitkwam. Verder telde Rapid7 ruim 16.000 Exchange 2007-servers die vanaf het internet toegankelijk zijn en waarvan de ondersteuning op 11 april 2017 eindigde.

Ook bij andere Exchange-servers is het mis. Zo zijn er ruim 102.000 Exchange 2013-servers, waarvan er 35.000 de laatste update draaien. Tienduizenden van deze servers zijn in jaren niet geüpdatet. Op 11 april 2023 stopt Microsoft de ondersteuning van Exchange 2013. Bij Exchange 2016 en 2019 is de situatie niet anders en blijkt een meerderheid niet de laatste update te draaien.

Organisaties die nog met Exchange 2010 werken wordt aangeraden om met spoed hun omgeving naar een wel ondersteunde versie te upgraden. In het geval van Exchange 2013 krijgen organisaties het advies om een migratieplan klaar te hebben liggen, zodat er tijdig kan worden overgestapt. Daarnaast doen organisaties er verstandig aan om de laatste Exchange-updates te installeren.