AP Hogeschool sluit campussen vanwege cyberaanval

De AP Hogeschool in België heeft vanwege een cyberaanval campussen in Antwerpen, Mechelen en Turnhout vandaag gesloten. Volgens de onderwijsinstelling is het doelwit van een cyberaanval geworden. "Vannacht, 30 september, vond een cyberaanval plaats op onze hogeschool. Onze it-afdeling kon snel ingrijpen, maar om ervoor te zorgen dat het niet verder verspreidt, mag je voorlopig niet inloggen op het AP-netwerk", aldus een verklaring op de website van de hogeschool.

Studenten worden opgeroepen om niet naar de campussen te komen. Wie toch op de campus is moet "in geen geval" een computer aanzetten. Het digitaal lesgeven dat al werd gedaan kan grotendeels doorgaan, hoewel sommige systemen niet vanaf een thuislocatie toegankelijk zijn. Voor lessen die op de campussen gepland stonden wordt aan digitale alternatieven gewerkt. Details over de aanval zijn niet gegeven. De AP Hogeschool telde vorig jaar 15.000 studenten.