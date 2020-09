Cisco patcht actief aangevallen kwetsbaarheden in IOS XR

Cisco heeft beveiligingsupdates voor de IOS XR-software uitgebracht waarmee twee kwetsbaarheden worden verholpen die al zeker een maand het doelwit van aanvallen zijn. De IOS XR-software draait op verschillende series routers, waaronder de NCS 540, 560, 5500 en 8000 en ASR 9000.

Het gaat om zogenoemde "carrier-grade" routers. De kwetsbaarheden (CVE-2020-3566 en CVE-2020-3569) bevinden zich in de Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP) feature van de Cisco IOS XR-software. DVMRP is een routeringsprotocol gebruikt voor multicasting over ip-netwerken. Het probleem wordt veroorzaakt door onvoldoende queue management voor Internet Group Management Protocol (IGMP)-pakketten. Door het versturen van speciaal geprepareerd IGMP-verkeer naar een kwetsbare router kan een aanvaller al het geheugen van de machine verbruiken, wat voor problemen bij andere processen van de router kan zorgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om routeringsprotocollen.

Op 29 augustus kwam Cisco met een waarschuwing dat er actief misbruik werd gemaakt van de kwetsbaarheden voor het uitvoeren van denial of service-aanvallen. Er werden vervolgens verschillende mitigaties genoemd om het probleem te verhelpen. Nu een maand later zijn er beveiligingsupdates voor de kwetsbaarheden verschenen.