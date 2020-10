Campussen AP Hogeschool wegens ransomware voor tweede dag gesloten

Campussen van de Belgische AP Hogeschool zijn wegens een infectie door ransomware ook vandaag nog gesloten, zo laat de onderwijsinstelling tegenover Schoolit en via een eigen verklaring weten. Gisteren maakte AP Hogeschool bekend dat leerlingen vanwege een aanval op het netwerk niet naar school konden komen. Ook vandaag blijven de schooldeuren gesloten.

Om wat voor aanval het precies ging werd in eerste instantie niet bekendgemaakt, maar Schoolit sprak met een woordvoerder en meldt dat het om ransomware gaat. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg het it-team van de onderwijsinstelling een verdachte melding, waarop alle systemen meteen werden uitgeschakeld. "Door deze snelle reactie is de schade beperkt gebleven. Slechts een deel van de ict-systemen werden besmet", aldus een woordvoerder.

Ook via de eigen website meldt AP Hogeschool dat slechts "enkele systemen" zijn getroffen. "Helaas kunnen we nog niet meteen weer aan de slag zoals voordien. Als er toestellen op de campus geactiveerd worden en verbinding maken met het netwerk, krijgt de aanval de kans om nog meer schade aan te richten", zo laat de hogeschool weten. Er wordt nu samen met externe partijen naar een oplossing gezocht.

Vanwege de aanval blijven de campussen in ieder geval vandaag nog gesloten. Alleen in uitzonderingsgevallen, bijvoorbeeld bij praktijklessen, zal er onder strenge voorwaarden op de campus les worden gegeven. Zo mogen er geen vaste computers worden aangezet en is het wifi-netwerk niet beschikbaar. AP Hogeschool telt tien campussen en 15.000 leerlingen.