Onderzoek: meeste Nederlanders willen niet betalen voor wachtwoordmanager

De meeste Nederlanders willen niet betalen voor diensten zoals een wachtwoordmanager. Daarnaast vindt veertig procent de prijs van beveiligingssoftware/virusscanners een belemmering. Dat blijkt uit onderzoek dat het ministerie van Economische Zaken liet uitvoeren onder meer dan duizend Nederlanders (pdf).

Deelnemers aan het onderzoek kregen verschillende stellingen over online gedrag en veiligheid voorgelegd. Met de stelling "Ik wil niet betalen voor een dienst zoals een wachtwoordmanager" is 58 procent het eens. Elf procent zou echter wel zijn portemonnee voor dergelijke oplossingen trekken. Tevens geeft 33 procent van de ondervraagden aan het lastig te vinden om een nieuw wachtwoord te maken. Iets waarbij een wachtwoordmanager juist kan helpen.

Verder vindt veertig procent de prijs van beveiligingssoftware/virusscanners een belemmering. Voornamelijk jongeren vinden dit een probleem (t/m 24 jaar: 65 procent en t/m 34 jaar: 55 procent). Android, macOS en Windows beschikken echter over ingebouwde beveiligingssoftware. Daarnaast zijn er meerdere aanbieders van gratis beveiligingsoplossingen.

Een andere stelling, "Ik vertrouw gratis diensten zoals wachtwoordmanagers en virusscanners niet", ging hierop in. 33 procent van de ondervraagden is het met deze stelling eens. Twintig procent geeft aan wel vertrouwen in gratis diensten te hebben. Wanneer er wordt gekeken naar de verschillende leeftijdsgroepen blijkt dat jongeren wat minder wantrouwend tegenover gratis diensten staan. Verder geven mannen vaker aan dan vrouwen dat ze niet willen betalen voor een dienst (61 procent tegenover 55 procent) en vaker gratis diensten vertrouwen (25 procent tegenover 16 procent).