Hoekstra: winkels mogen zelf bepalen of ze contant geld accepteren

De kans dat het coronavirus zich verspreidt via contant geld is zeer klein, desondanks zijn er vanwege corona tal van winkels, restaurants en andere gelegenheden die geen cash meer accepteren en dat mogen deze ondernemingen zelf weten, zo stelt minister Hoekstra van Financiën.

De minister reageerde op vragen van het CDA over het met contant geld kunnen blijven betalen in winkels. Hoekstra liet in juni weten dat het aantal contante betalingen door het coronavirus verder is gedaald en dat dit mogelijk permanente gevolgen heeft. CDA-Kamerleden Slootweg, Amhaouch en Palland vroegen de minister om opheldering. Zo wilden ze cijfers over het aantal winkels waar niet meer contant betaald kan worden. Die cijfers zijn niet beschikbaar, stelt Hoekstra. Wel laat de minister een onderzoek uitvoeren of de acceptatie van contant geld door winkels door het coronavirus is veranderd.

"Het RIVM schrijft op zijn website dat de kans zeer klein is dat het coronavirus zich verspreidt via oppervlakten, zoals geld. Handcontact moet worden vermeden. Desalniettemin heb ik vernomen dat er toonbankinstellingen zijn die in verband met het coronavirus niet langer contant geld accepteren of betalingen met contant geld ontmoedigen door in de winkel kenbaar te maken dat pinbetalingen de voorkeur hebben", voegt Hoekstra toe.

De minister herhaalt zijn eerdere uitspraken dat het belangrijk is dat er ook nu contant betaald kan worden. "Om die reden heb ik bij het opstellen van de coronaprotocollen door de verschillende sectoren, erop aangedrongen dat "het weigeren van contant geld", zoals door sommige sectoren gevraagd werd, hierin niet opgenomen werd als maatregel." Toch kan de acceptatie van contant geld niet worden afgedwongen. Winkels en andere gelegenheden mogen vanwege de contractsvrijheid in het Burgerlijk Wetboek namelijk zelf bepalen welke betaalmethoden zij accepteren, aldus de minister.