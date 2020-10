Zeven jaar cel voor man die inbrak op netwerken van Dropbox en LinkedIn

Een 32-jarige Russische man is in de Verenigde Staten veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar en vier maanden voor het inbreken op de netwerken van Dropbox en LinkedIn en het stelen van gebruikersgegevens. De verdachte werd op basis van een Interpol-verzoek begin oktober 2016 in Tsjechië aangehouden, waarna hij door de Amerikaanse autoriteiten dezelfde maand nog werd aangeklaagd.

Zowel de Verenigde Staten als Rusland vroegen om uitlevering van de man. Rusland zocht de man wegens het plegen van fraude. In 2017 oordeelde een Tsjechische rechter dat de verdachte aan beide landen mocht worden uitgeleverd. Tsjechië besloot de Rus in 2018 aan de VS uit te leveren. Volgens de Amerikaanse aanklager wist de verdachte het systeem van een LinkedIn-medewerker met malware te infecteren.

Vervolgens gebruikte hij de inloggegevens van deze medewerker om op het vpn van LinkedIn in te loggen. Eenmaal ingelogd op het LinkedIn-netwerk maakte hij een database buit met inloggegevens van LinkedIn-gebruikers, waaronder gehashte wachtwoorden. De man wist op een zelfde manier in te breken op de netwerken van Dropbox en het inmiddels verdwenen sociale netwerk Formspring.

De Rus werd ook schuldig bevonden aan het inbreken op het netwerk van Automattic, het moederbedrijf van WordPress. Daar werden echter geen gegevens gestolen. De rechter liet weten dat hij met de gevangenisstraf een afschrikwekkend signaal aan cybercriminelen wil afgegeven.