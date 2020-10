Franse café-eigenaren opgepakt voor aanbieden van wifi zonder logs

Verschillende café-eigenaren in het Franse Grenoble zijn eind september door de politie aangehouden voor het aanbieden van een wifi-netwerk zonder het bijhouden van logs met gebruikersgegevens. Dat meldt de Franse krant Les Dernières Nouvelles d'Alsace.

Franse internetproviders zijn wettelijk verplicht om verkeers- en locatiegegevens van hun abonnees op te slaan, ook al werd de richtlijn dataretentie in 2014 door het Europese Hof van Justitie ongeldig verklaard. Als onderdeel van de antiterreurmaatregelen besloot de Franse overheid deze verplichting ook te laten gelden voor partijen die als onderdeel van hun bedrijfsvoering het publiek internettoegang aanbieden, waaronder restaurants en cafés met openbare wifi-netwerken. Deze aanbieders moeten tevens bijhouden wie er van hun wifi-netwerk gebruikmaakt.

Cafés en restaurants kunnen ervoor kiezen om deze gegevens zelf bij te houden of hun wifi-netwerk door een derde partij te laten verzorgen, die vervolgens alle data opslaat. Vijf café-eigenaren zijn in Grenoble door de politie in de boeien geslagen en naar het politiebureau meegenomen omdat ze deze logbestanden niet bijhielden. Eén van de aangehouden managers verklaart dat hij niet met deze verplichting bekend was en dat werkgeversorganisatie UMIH hier tijdens verplichte vergunningstrainingen niet op had gewezen. Op het overtreden van de regels staat een gevangenisstraf van een jaar en een boete van 75.000 euro voor individuen, terwijl rechtspersonen een boete van 375.000 euro opgelegd kunnen krijgen.