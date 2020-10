FBI geeft tips voor het veilig gebruik van mobiele betaalapps

Wie via zijn smartphone in winkels, restaurants en andere locaties betaalt moet met verschillende zaken rekening houden als het om de veiligheid gaat, zo stelt de FBI. Naast banken zijn er allerlei techbedrijven die hun eigen betaalapp aanbieden. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld hun creditcard aan de app koppelen en vervolgens via hun smartphone afrekenen.

Naast het gebruiksgemak zijn er ook veiligheidszorgen, zegt Beth Anne Steele van de FBI. Het gaat dan bijvoorbeeld om diefstal van het toestel, waardoor de dief toegang tot financiële gegevens kan krijgen. "En wanneer je de digitale beveiliging niet op orde hebt kan iemand op afstand toegang tot je apparaat krijgen en zo tot je bankrekening."

Om het risico op misbruik te verkleinen adviseert de FBI om de betaalapp te beveiligen, bijvoorbeeld met een pincode, wachtwoord of biometrische beveiliging. Tevens moeten gebruikers hun afschriften monitoren en een betaallimiet instellen. Veder moet de betaalapp niet aan een sociaal netwerk worden gekoppeld en doen gebruikers er verstandig aan om van tevoren te controleren hoe de aanbieder met privacy en data omgaat.

De FBI waarschuwt ook om mobiele betaaldiensten nooit over een onbeveiligd wifi-netwerk te gebruiken. In het geval de telefoon toch wordt gestolen of verloren moet het toestel op afstand kunnen worden vergrendeld en gewist.