Bluetooth kuisheidskooi door kwetsbaarheid bij alle dragers te vergrendelen

Een kwetsbaarheid in een bluetooth kuisheidskooi van fabrikant Qiui, die ook in Nederland wordt aangeboden, maakt het mogelijk om die bij alle gebruikers te vergrendelen, zonder dat die het apparaat op eenvoudige wijze kunnen openen. Alleen door de kuisheidskooi fysiek open te breken zou de gebruiker kunnen worden bevrijd. Daarnaast blijkt de API waar de bijbehorende app gebruik van maakt allerlei persoonlijke gegevens te lekken, waaronder locatiedata, plaintext wachtwoorden en uitgewisselde privéberichten.

De Qiui Cellmate kuisheidskooi is via de bijbehorende Qiui-app te bedienen. Het idee achter de kuisheidskooi is dat de drager iemand anders die laat bedienen. Deze persoon kan dan bepalen wanneer de kooi wordt geopend. De Cellmate biedt geen fysieke manier om de kooi te openen. Via de bijbehorende app kunnen de drager en de persoon die de kooi kan bedienen met elkaar communiceren. Er zouden naar schatting 40.000 exemplaren van het apparaat in omloop zijn.

Onderzoekers van securitybedrijf Pen Test Partners vonden verschillende kwetsbaarheden in het product. Communicatie tussen gebruikers van de app en de servers van Qiui vindt zonder authenticatie plaats. Verzoeken worden via eenvoudig te achterhalen "member" en "friend" codes uitgevoerd. Zo is de membercode op de registratiedatum van de gebruiker gebaseerd en bestaat de friendcode uit zes cijfers.

Met deze codes is het mogelijk om bij de servers van Qiui van alle gebruikers hun naam, telefoonnummer, geboortedatum, locatiegegevens, de memberbode en het plaintext wachtwoord op te vragen. Via de opgevraagde membercode is het vervolgens mogelijk om de permissies te veranderen, zodat de kuisheidskooi niet meer door gebruikers is te openen. Alleen door het apparaat fysiek open te breken kan het dan bij de drager worden verwijderd.

Op 20 april waarschuwde Pen Test Partners de fabrikant, maar de onderzoekers ontvingen geen reactie. Eind mei werd Qiui opnieuw benaderd, wat leidde tot een nieuwe versie van de app die op 11 juni verscheen. Sommige problemen bleken nog steeds aanwezig te zijn en oudere versies van de app zijn nog steeds kwetsbaar. Qiui werd opnieuw gewaarschuwd, maar het bedrijf gaf geen reactie. De onderzoekers informeerden twee Britse winkels die het product aanbieden, waarop één besloot om hiermee te stoppen. Daarop liet Qiui weten dat de resterende problemen in augustus zouden worden verholpen, maar dat is niet gebeurd. De kwetsbare API is nog steeds operationeel.