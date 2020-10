Politie waarschuwt: word geen katvanger voor criminelen

Wie zijn rekening ter beschikking stelt aan criminelen loopt een grote kans gepakt te worden en met een strafblad en forse schuld te eindigen. Ook kan men op een zwarte lijst van banken belanden met allerlei gevolgen van dien, zo waarschuwt de politie vandaag.

"Criminelen ontvangen het geld van hun slachtoffers liever niet op hun eigen rekening. Want dan maken ze het de politie wel heel makkelijk om ze op te sporen. Daarom zoeken criminelen naar betaalrekeningen die ze veilig kunnen gebruiken. Steeds vaker zetten oplichters geldezels in die meehelpen aan het witwassen van illegaal geld", zo laat de politie weten.

Katvangers, ook wel geldezels genoemd, stellen hun rekening ter beschikking van criminelen of maken geld dat via misdrijven is verkregen over naar criminelen. In veel gevallen gaat het hierbij om cybercrime. Volgens opsporingsdiensten spelen katvangers een zeer belangrijke rol bij allerlei vormen van fraude en oplichting.

Criminelen proberen katvangers via allerlei manieren te ronselen. Het kan dan gaan om zogenaamde vacatures, datingfraude en chantage, maar ook op het schoolplein worden katvangers geronseld, zo laat de politie weten. Aangezien de politie het geldspoor volgt komt men al snel uit bij de rekening van de katvanger. De pakkans is dan ook hoog en de gevolgen groot. De katvanger draait namelijk op voor de schade en wordt strafrechtelijk vervolgd.

Tevens komt de katvanger op een zwarte lijst, het Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen. Voor personen op deze lijst is het lange tijd zeer moeilijk om van financiële diensten van banken gebruik te maken, zoals het aangaan van een lening of hypotheek, het afsluiten van een telefoonabonnement of het openen van een nieuwe rekening. De politie roept iedereen dan ook op om de eigen bankrekening niet aan anderen ter beschikking te stellen.