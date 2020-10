Ministerie gaat volgend jaar dreigingsinformatie met bedrijfsleven delen

Het Digital Trust Center (DTC) van het ministerie van Economische Zaken gaat volgend jaar dreigingsinformatie, afkomstig van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), met het bedrijfsleven delen. Dat laat minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid weten op Kamervragen van het CDA.

CDA-Kamerleden Van den Berg en Amhaouch stelden vragen naar aanleiding van berichtgeving dat het NCSC van het ministerie van Justitie en Veiligheid was geïnformeerd over kwetsbaarheden bij Nederlandse bedrijven, maar deze bedrijven hier niet over informeerde omdat dit buiten het wettelijk mandaat ligt. Het NCSC heeft wettelijk de taak om vitale aanbieders en organisaties die deel uitmaken van de rijksoverheid te informeren en adviseren over digitale dreigingen en incidenten.

Wel geeft het NCSC via de eigen website beveiligingsadviezen en waarschuwingen voor kwetsbaarheden. De minister merkt op dat bedrijven een eigen verantwoordelijkheid hebben en het aan organisaties zelf is om beveiligingsadviezen op te volgen. Bij de Nederlandse bedrijven in kwestie wisten aanvallers via een bekend beveiligingslek in de Pulse Secure VPN-software in te breken, waarna buitgemaakte wachtwoorden op internet werden gepubliceerd. Het NCSC had via de eigen website ook voor deze kwetsbaarheid gewaarschuwd.

Volgens Grapperhaus bestond er in deze zaak, gezien de aard van de gegevens, geen mogelijkheid voor het NCSC om de betreffende dreigingsinformatie rechtmatig via het Landelijk Dekkend Stelsel met schakelorganisaties te delen, zodat die de dreigingsinformatie weer met hun achterban konden delen. "Inmiddels zijn bijvoorbeeld verschillende computercrisisteams bij ministeriële regeling aangewezen, waaraan voor hun achterbannen relevante dreigingsinformatie, met inbegrip ook van persoonsgegevens, kan worden gedeeld", voegt de minister toe.

In 2018 werd het Digital Trust Center door de overheid opgericht, dat MKB-ondernemers informatie en advies geeft over veilig digitaal ondernemen. De organisatie moet de digitale weerbaarheid van bedrijven in Nederland, die geen vitale aanbieder zijn, vergroten. Het ministerie van Economische Zaken is nu bezig om ervoor te zorgen dat het DTC aangewezen wordt als organisatie waaraan het NCSC concrete dreigingsinformatie die betrekking heeft op het niet-vitale bedrijfsleven kan delen. Het DTC kan dan bedrijven over de dreigingsinformatie informeren. Het ministerie van Economische Zaken hoopt deze nieuwe dienstverlening volgend jaar te starten.