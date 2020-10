GGD komt met nieuwe app die coronapatiënten gegevens van contacten laat delen

Binnenkort komt de GGD met een nieuwe app die coronapatiënten in staat stelt om contactgegevens van mensen met wie men in contact is geweest te verzamelen en met de GGD te delen. Zo moet ook deze tweede digitale oplossing, met als werktitel 'Oplossing 2', het bron- en contactonderzoek van de GGD ondersteunen. Dat laat minister De Jonge van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer weten.

"Naast CoronaMelder heb ik mij de afgelopen periode, samen met de GGD, ook beziggehouden met het ontwikkelen van een tweede digitale oplossing die de GGD zal ondersteunen bij het uitvoeren van de bron- en contactopsporing. Het primaire doel van deze tweede digitale oplossing is het verkorten en daarmee versnellen van het reguliere bron- en contactonderzoek", schrijft de minister. Zo moet de oplossing met corona besmette personen in staat stellen om zelf digitaal gegevens over hun contacten bij de GGD aan te leveren.

Door het gebruik van de app hoeven GGD-medewerkers geen telefonische inventarisatie meer uit te voeren, waardoor de tijd van het bron- en contactonderzoek wordt verkort. Tevens moet het de kans op fouten bij het overnemen van contactgegevens verminderen. De Jonge meldt dat de GGD specificaties voor deze tweede digitale oplossing heeft vastgesteld en dat de eerste versie op korte termijn beschikbaar zal komen.

Afsluitend laat de minister weten dat hij de GGD bij de ontwikkeling van de nieuwe oplossing ondersteunt en geen concessies zal doen wat betreft privacy, informatieveiligheid, grondrechten, nationale veiligheid, toegankelijkheid en vrijwillig gebruik. "Hiermee beoog ik het noodzakelijke draagvlak en vertrouwen te creëren en te komen tot een solide implementatie op basis van geldende wet- en regelgeving", aldus De Jonge.