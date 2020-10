Onderzoekers krijgen via lek toegang tot iCloud-accounts en Apple-broncode

Zes onderzoekers hebben gedurende een periode van drie maanden tientallen kwetsbaarheden in de infrastructuur van Apple gevonden waardoor ze onder andere toegang tot broncode, iCloud-accounts van gebruikers, interne applicaties, sessies van medewerkers en privédata van gebruikers wisten te krijgen.

Van de in totaal 55 kwetsbaarheden die Sam Curry, Brett Buerhaus, Ben Sadeghipour, Samuel Erb en Tanner Barnes rapporteerden werden er elf als kritiek aangemerkt. Via deze beveiligingslekken konden de onderzoekers willekeurige code op systemen van Apple uitvoeren, beheerderstoegang bij een interne applicatie krijgen, gebruikersaccounts overnemen, Apples Identity and Access Management (IAM) keys van Amazon Web Services stelen, iCloud-accounts van gebruikers overnemen en toegang tot broncode van Apple-projecten krijgen.

Het gaat om kwetsbaarheden zoals SQL-injection, cross-site scripting (XSS), IDOR (Insecure Direct Object Reference), SSRF (Server-Side Request Forgery) en Path Traversal. Met name IDOR, SSRF en XSS komen veel voor en zijn bij elkaar voor 37 van de 55 kwetsbaarheden verantwoordelijk. Via twee stored XSS-kwetsbaarheden was het mogelijk om een worm te maken die automatisch iCloud-accounts had kunnen overnemen.

Apple bleek style-tags niet goed te filteren waardoor het voor een aanvaller mogelijk was om zijn code automatisch op het mailplatform uit te voeren. Door het versturen van alleen een e-mail had een aanvaller stilletjes alle foto's, video's en documenten van een slachtoffer kunnen stelen, om vervolgens de e-mail naar alle contacten van het slachtoffer te sturen, waarbij de cross-site scriptingcode op de iCloud-mailservice werd uitgevoerd.

Via SSRF wisten de onderzoekers toegang te krijgen tot Apples interne Maven-repository, die de broncode van honderden verschillende iOS- en macOS-applicaties leek te bevatten. De onderzoekers besloten de aanwezige broncode niet te downloaden omdat ze al hadden aangetoond toegang te hebben. Daarnaast had een aanvaller via de kwetsbaarheid ook toegang tot andere delen van Apples interne netwerk kunnen krijgen.

Verschillende van de kwetsbaarheden zijn in een analyse van de onderzoekers in detail beschreven. Alle genoemde beveiligingslekken zijn inmiddels door Apple verholpen. Het techbedrijf heeft een "bug bounty" programma waarbij onderzoekers worden beloond voor het melden van kwetsbaarheden. Op dit moment hebben de onderzoekers voor vier van de verstuurde bugmeldingen in totaal 51.500 dollar ontvangen.