Minister start met naming en shaming van hostingbedrijven

Door johanw: Giede reclame voor deze bedrijven, die gaan dus niet meteen je website offline gooien omdat iemand iets roept en daar het woord "kinderporno" in gebruikt maar kijken eerst of het wel waar is.

Nou nou... je krijgt een melding dat er kinderporno staat op server X met een vorm van aannemelijk bewijs. Daar reageert bijv. Leaseweb dus niet op, of heel heel langzaam. Of ze wachten op een vonnis van een rechter.Sorry, maar vind ik dat gewoon laakbaar. Onfatsoenlijk.Nu weet ik wel waarom: Het is enorm veel werk om je netwerk schoon te houden van misbruik (in allerlei vormen). Dat kost geld en dat willen partijen, zoals Leaseweb, niet uitgeven want het levert ze niks op.