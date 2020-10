Phishingaanval zorgt voor datalek bij gemeente Bergen op Zoom

Een phishingaanval die eerder dit jaar plaatsvond heeft voor een datalek bij de gemeente Bergen op Zoom gezorgd, zo laat het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad weten. Via een phishingmail wisten aanvallers toegang tot de mailboxen van in totaal negen medewerkers te krijgen.

Uit nader onderzoek blijkt dat de aanvallers mogelijk toegang hebben gehad tot de inhoud van de mailboxen en andere bestanden met persoonsgegevens. "We kunnen niet met zekerheid vaststellen dat er toegang is geweest tot de persoonsgegevens en hebben op dit moment ook geen signalen waaruit blijkt dat het zo is maar we kunnen het helaas ook niet uitsluiten. We moeten dan ook uitgaan van een risico op mogelijk misbruik van gegevens, bijvoorbeeld voor identiteitsfraude", zo laat de brief weten.

Volgens het college zijn de meeste personen van wie persoonsgegevens in de mailboxen stonden achterhaald. Het gaat in totaal om zo'n vierhonderd personen die bijvoorbeeld hun cv naar de gemeente mailden en klantgegevens die per e-mail zijn uitgewisseld. Tevens is e kans aanwezig dat de aanvallers via de accounts van de medewerkers ook toegang hebben gekregen tot andere bestanden met persoonsgegevens, waaronder naam, adres en bsn-nummers van inwoners van Bergen op Zoom.

"Om die reden hebben we ook openbaar mededeling van het datalek gemaakt via een persbericht. Daarin adviseren wij onze inwoners alert te zijn op mogelijke valse berichten die bijvoorbeeld afkomstig lijken van de overheid. Wij betreuren dit voorval en het ongemak dat dit teweegbrengt. Mensen moeten er op kunnen vertrouwen dat persoonsgegevens bij de gemeente veilig zijn", zo laat het college verder weten.

De vierhonderd personen van wie de gegevens in de mailboxen stonden hebben een persoonlijke brief van de gemeente ontvangen. Het datalek is daarnaast in februari al gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. De gemeente zegt dat het doorlopend werkt aan het verbeteren van de beveiliging en het datalek zeer serieus neemt. "We doen er dan ook alles aan om de gevolgen van datalekken tegen te gaan en herhaling te voorkomen."