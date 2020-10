OM en regioburgemeesters willen meer blauw op digitale snelweg

Er moet niet alleen meer blauw op straat komen, ook op de digitale snelweg is dit nodig, zo waarschuwen het Openbaar Ministerie en regioburgemeesters de politiek. Om dit te realiseren is er een investering van bijna 600 miljoen euro gevraagd. "Veiligheid en het in tact houden van de rechtsstaat is een voorwaarde voor de basisinfrastructuur van dit land", aldus het OM.

Volgens het Openbaar Ministerie is er een andere kijk op de politie nodig en is er een ander soort politie nodig. "Simpelweg omdat de wereld is veranderd. Ook criminaliteit vindt steeds vaker digitaal plaats." Door het vervagen van de scheiding tussen de fysieke en virtuele wereld moet de politie van morgen en overmorgen even effectief in beide domeinen zijn.

Om hiervoor te zorgen pleiten het OM en de regioburgemeesters voor het investeren in opleidingen en (wijk)agenten die digitaal vaardig zijn en zo ook digitaal contact met wijken kunnen onderhouden. Voor de aanpak van de zware criminaliteit vragen het OM en de regioburgemeesters voor meer investeringen in ict-systemen en de inzet van nieuwe technologie.

"Door de digitale criminaliteit komt de politie online met nieuwe regels in aanraking maar zonder de macht die zij offline heeft", zo laten het Openbaar Ministerie en de regioburgemeesters weten in een position paper over de politie van morgen en overmorgen. Zo wordt opgeroepen om de Wet politiegegevens met voorrang aan te passen in lijn met de modernisering van het Wetboek van Strafvordering.

Tevens moeten er juridische en ethische kaders komen die de inzet van data science, informatieverwerking en technologie voor politiewerk mogelijk maken en is het nodig om personeel met andere kennisvaardigheden en een hoger opleidingsniveau aan te trekken.