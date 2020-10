Minister: universiteit moet oplossing bieden bij problemen met surveillancesoftware

Wanneer studenten tijdens het online doen van examens tegen technische problemen met de gebruikte surveillancesoftware aanlopen is het aan de onderwijsinstelling in kwestie om met een maatwerkoplossing te komen, zo laat minister Van Engelshoven van Onderwijs weten. De minister reageerde op vragen van de SP over studenten die hun diploma waren kwijtgeraakt door een probleem met de bij hun tentamen gebruikte surveillancesoftware.

De rechtenstudenten van de Erasmus Universiteit in Rotterdam maakten afgelopen juli vanwege het coronavirus hun tentamens online. Hierbij werd gebruik gemaakt van de proctoringsoftware ProctorExam, die onder andere toegang tot webcam, microfoon en browser heeft. Bij de tentamens die voor de Erasmus Universiteit School of Law werden gemaakt ging er iets mis met de webcambeelden. Daardoor kon de universiteit niet controleren of studenten hebben gefraudeerd en is besloten om bijna honderd tentamens ongeldig te verklaren. Hierdoor hebben zeker vijftien studenten hun diploma moeten inleveren.

"Vind u het ook niet wrang dat studenten waarbij het is misgegaan, nu een herkansing via online proctoring kunnen doen?", vroeg SP-Kamerlid Futselaar de minister. De politicus wilde ook weten hoe het kan dat studenten pas twee maanden na het maken van een tentamen via online proctoring bericht van de universiteit kregen dat hun tentamen ongeldig is verklaard.

"Indien zich incidenten voordoen waarbij de kwaliteit niet gewaarborgd kan worden, bijvoorbeeld door technische problemen van een online proctoring systeem, is het aan de betreffende examencommissie om in te grijpen en aan de betreffende faculteit of instelling om maatwerkoplossingen te bieden aan de studenten", reageert Van Engelshoven. De minister merkt op dat dit in het geval van het probleem bij de Erasmus Universiteit ook het geval is geweest.

Van Engelshoven laat verder weten dat hogeronderwijsinstellingen haar hebben verzekerd dat de gekozen proctoringsoftware en haar leveranciers voldoen aan de AVG. "Zo worden de persoonsgegevens die de proctoring software verzamelt enkel gebruikt voor het opsporen van mogelijke fraude tijdens een tentamen", aldus de minister. Zij kreeg van de onderwijsinstellingen de toezegging dat persoonsgegevens niet langer zullen worden bewaard dan strikt noodzakelijk.

Tevens vroeg Futselaar wat de minister gaat doen om een veilige omgeving voor studenten te garanderen. Daarop antwoordt de minister dat er extra aandacht wordt besteed aan privacy en security rond videobellen, vpn-gebruik voor thuiswerken, phishing en het veilig gebruik van wifi bij online proctoring. Tevens hebben de universiteiten aangegeven om dit jaar, naast de tweejaarlijkse SURFaudit, een onafhankelijke audit te laten uitvoeren naar online veiligheid. "Ik heb er vertrouwen in dat deze stappen bijdragen aan een veiligere online leer- en werkomgeving", besluit Van Engelshoven.