Zogenaamde Tor Browser in Google Play Store ontdekt

In de Google Play Store is een zogenaamde Tor Browser ontdekt waarvan de ontwikkelaar claimt de enige officiële mobiele browser van het Tor Project te zijn. Op het moment van schrijven is de browser, met de naam "Torn Browser", nog in de Play Store te vinden en is die meer dan duizend keer geïnstalleerd.

Via Tor Browser kan er verbinding worden gemaakt met het Tor-netwerk, waarbij het echte ip-adres van de gebruiker wordt afgeschermd. Dagelijks maken zo'n 2,5 miljoen mensen gebruik van het netwerk om hun privacy te beschermen, maar ook om websites te bezoeken die in het land van herkomst worden geblokkeerd.

De Torn Browser die in de Play Store is te vinden blijkt helemaal geen gebruik van het Tor-netwerk te maken. Toch staat in de omschrijving van de app dat het de enige officiële mobiele browser van het Tor Project is. Verder blijkt uit screenshots die bij de app zijn geplaatst dat die een aanvullende app probeert te installeren. Torn Browser staat al zeker sinds 27 juni in de Play Store en is sindsdien meer dan duizend keer geïnstalleerd. Het Tor Project heeft Google gevraagd om de app te verwijderen.