De Jonge laat Nederlandse coronatests niet in Abu Dhabi verwerken

Minister De Jonge van Volksgezondheid heeft besloten om Nederlandse coronatests niet in Abu Dhabi te laten verwerken. De privacyproblemen zijn te groot en er is onvoldoende bescherming van gegevens. Een overeenkomst tussen het Nederlandse lab Saltro, een zusterlab in Abu Dhabi en het ministerie van Volksgezondheid zou bijna rond zijn, maar is nu toch afgeketst, zo melden De Telegraaf en de NOS.

"Op dit moment hebben we een contract met Dubai in bespreking. Dat is best een bijzondere afslag. Je zou kunnen zeggen: Dubai is nog verder dan Duitsland. Dat klopt ook. Dat loopt via een luchtbrug. In een normale situatie zou ik dat contract niet hebben gesloten, omdat dat nogal wat doet met bijvoorbeeld de logistiek. In deze situatie zeg ik: ja, we gaan het toch doen", aldus de minister op 22 september tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Nu meldt De Jonge dat er "heel intensief" met Saltro is gesproken om te kijken of het beschermen van gegevens voldoende kon worden gegarandeerd. "We hebben met elkaar geconcludeerd dat dat net niet afdoende lukt." De minister en Saltro zijn nu met elkaar in gesprek om te kijken of de laboratoriumcapaciteit in Nederland kan worden uitgebreid.