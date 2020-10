Fraudeurs weten WhatsAppaccounts steeds vaker over te nemen

Het aantal slachtoffers van WhatsAppfraude is dit jaar sterk gestegen ten opzichte van voorgaande jaren en fraudeurs slagen er ook steeds vaker in om WhatsAppaccounts over te nemen. Dat laat de Fraudehelpdesk aan Security.NL weten.

Bij WhatsAppfraude doen oplichters zich via WhatsApp voor als iemand met dezelfde naam als een bekende, familielid of vriend van het slachtoffer. Vervolgens stelt de oplichter dat hij of zij een nieuw telefoonnummer heeft. Het komt ook voor dat oplichters erin slagen om het WhatsAppaccount van iemand over te nemen en daarmee slachtoffers benaderen. Zodra het contact is gelegd vraagt de oplichter om een geldbedrag, bijvoorbeeld om een openstaande rekening te betalen. Het opgegeven rekeningnummer is vaak van katvangers.

Tot 1 oktober van dit jaar ontving de Fraudehelpdesk zo'n 9600 meldingen over WhatsAppfraude, bijna een verviervoudiging ten opzichte van heel 2019. Van de 9600 mensen die melding maakten werden er zo'n 1150 ook daadwerkelijk opgelicht en maakten geld naar de fraudeurs over. Het gaat om een totaalbedrag van 3,3 miljoen euro, zo meldt het AD.

Hierbij moet worden opgemerkt dat het alleen gaat om slachtoffers die melding bij de Fraudehelpdesk maakten. De politie ontvangt sinds april dagelijks zo'n honderd aangiftes van mensen die slachtoffer van WhatsAppfraude zijn geworden, zo liet minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vorige week nog weten.

WhatsAppaccounts

De Fraudehelpdesk houdt ook bij in welke gevallen de fraudeurs van een gecompromitteerd WhatsAppaccount gebruikmaken. Om een account te bevestigen verstuurt WhatsApp via sms een zescijferige verificatiecode. Criminelen vragen in naam van het slachtoffer deze verificatiecode op, waarna die de code op zijn telefoon ontvangt. Vervolgens wordt het slachtoffer door de criminelen via WhatsApp of telefonisch benaderd. Het gaat dan bijvoorbeeld over een online geplaatste advertentie.

Vervolgens versturen de criminelen een bericht naar het slachtoffer dat hij per ongeluk een code heeft ontvangen die eigenlijk voor iemand anders was bedoeld en of de code kan worden doorgestuurd. Met de verificatiecode kunnen de criminelen het WhatsAppaccount overnemen. Zodra het account is overgenomen hebben de criminelen toegang tot de contactenlijst en versturen berichtjes naar de contacten van het slachtoffer met de strekking om geld over te maken omdat het slachtoffer in de problemen zou zitten.

In 2018 werd er 38 keer van een overgenomen WhatsAppaccount melding gemaakt bij de Fraudehelpdesk. Vier van deze meldingen waren afkomstig van slachtoffers die zo'n 12.500 euro naar de oplichters hadden overgemaakt. Vorig jaar was het aantal meldingen over gekaapte WhatsAppaccounts gestegen naar 148. In negentien gevallen ging het om mensen die geld overmaakten, in totaal ruim 71.000 euro.

De eerste tien maanden van dit jaar leverden 243 meldingen van gecompromitteerde WhatsAppaccounts op waarmee werd gefraudeerd. Hoewel fraudeurs meer WhatsAppaccounts overnamen bleef het aantal slachtoffers achter. In totaal ging het om dertien personen die geld kwijtraakten. Het gaat om een totaalbedrag van 15.300 euro.

Hoewel de personen van wie de WhatsAppaccounts werden overgenomen geen directe schade hebben gemeld, zijn ze wel slachtoffer van identiteitsfraude geworden en hebben fraudeurs toegang tot hun privéberichten gekregen.