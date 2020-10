Cel voor man die webshops oplichtte en lijst met 5.000 gestolen wachtwoorden bezat

Een 32-jarige man is voor het oplichten van verschillende webshops, het inbreken op een e-mailaccount en het in bezit hebben van een lijst met ruim vijfduizend e-mailadressen en bijbehorende wachtwoorden veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van acht maanden en een taakstraf van tweehonderd uur. Vanwege de ernst van de zaak besloot de rechtbank Noord-Holland een hogere straf op te leggen dan was geëist door de officier van justitie.

Volgens de rechter wist de verdachte op illegale wijze een lijst met ruim 5.000 e-mailadressen met bijbehorende wachtwoorden in handen te krijgen. De inloggegevens gebruikte hij voor verschillende zaken. Zo logde hij in op het e-mailaccount van een slachtoffer. Daar maakte hij allerlei vertrouwelijke gegevens buit, zoals een werkgeversverklaring en een kopie van een identiteitsbewijs.

Verder heeft de verdachte webshops Bever en Onlineskateshop.nl opgelicht en probeerde hij dit bij fotowinkel Digimaxx te doen, maar mislukte de poging. De bestellingen werden in naam van andere personen gedaan. Voor het betalen ervan gebruikte hij PayPal-accounts waarvan hij de inloggegevens op onrechtmatige wijze had verkregen. De bestelde goederen haalde de verdachte vervolgens bij verschillende winkelfilialen op en identificeerde zich daarbij met door hem zelf vervalste identiteitsbewijzen.

"Verdachte heeft met zijn handelen inbreuk gemaakt op de privacy van anderen. Een ieder behoort zich veilig te kunnen voelen in zijn eigen digitale omgeving waarin persoonlijke gegevens zijn opgeslagen, dan wel toegankelijk zijn. Daarnaast is door de handelwijze van verdachte het vertrouwen in het internetverkeer, waaronder veilig online betalingsverkeer, geschaad", zo liet de rechter weten, die dit de verdachte zwaar aanrekende.

De officier van justitie had een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken met een proeftijd van twee jaar geëist en een taakstraf van 110 uur. De rechter ging hier niet in mee en legde een hogere straf op. Gezien de persoonlijke ontwikkelingen van de verdachte, die inmiddels een baan en een relatie heeft en geen drugs meer gebruikt, werd besloten om geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen. Als stok achter de deur en uit het oogpunt van normhandhaving en generale preventie kwam de rechter tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van acht maanden en een taakstraf van tweehonderd uur.