ACM: winkels informeren klanten beter over updates voor IoT-apparaten

Wie bij de grote winkelketens bol.com, Coolblue en MediaMarkt een Internet of Things-apparaat wil kopen wordt vooraf beter geïnformeerd over de updates die het apparaat ontvangt. Het gaat dan om hoe lang het apparaat updates ontvangt, de frequentie van de updates en om wat voor soort updates het gaat. Deze informatie kan bij de beslissing over een eventuele aankoop worden meegewogen.

Volgens de ACM is het belangrijk dat winkels deze informatie van tevoren verstrekken. "Omdat 'slimme' apparaten zonder updates onveilig en soms zelfs onbruikbaar worden", aldus de toezichthouder. Daarnaast moet informatie worden verstrekt over wat het product doet, of het kan samenwerken met andere apparaten, of er andere diensten nodig zijn om het apparaat te kunnen gebruiken en hoe het zit met het gebruik van gegevens van de gebruiker.

De fabrikanten van de IoT-apparaten moeten deze informatie beschikbaar stellen aan de verkopers, die het weer aan potentiële kopers kunnen tonen. Eind vorige kondigde de ACM een onderzoek aan in hoeverre online winkels deze informatie verstrekken. Dat was onvoldoende, zo stelt de toezichthouder, die vervolgens de grote aanbieders van consumentenelektronica hierop aansprak.

Drie grote aanbieders, bol.com, Coolblue en MediaMarkt, hebben inmiddels de informatie op de productpagina's van een groot aantal slimme apparaten uitgebreid en verbeterd, zo laat de ACM vandaag weten. De toezichthouder ziet dit als een stap in de goede richting die ook nog door andere partijen gezet moet worden. Er loopt daarom nog een onderzoek naar een ander niet nader genoemd bedrijf. Aanbieders van IoT-apparaten moeten informatie over software-updates en andere belangrijke eigenschappen verstrekken, anders overtreden ze de consumentenregels.

"Het is belangrijk dat consumenten vóór de aanschaf van een 'slim' apparaat weten hoe het is geregeld met de updates. De consument moet deze informatie voor de aankoop van de verkoper krijgen. Dit is wat we willen zien, ook bij andere online aanbieders. Wij zijn blij dat steeds meer verkopers het belang hiervan inzien", zegt Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM.