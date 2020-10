Knops gaat ontwikkelproces van CoronaMelder-app evalueren

Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken gaat de ontwikkeling van de CoronaMelder-app evalueren, mogelijk is het ontwikkelproces ook op andere ict-projecten bij de overheid toepasbaar. Daarmee geeft Knops gehoor aan een oproep van SP-Kamerlid Hijink. Die deed tijdens een debat in de Tweede Kamer een verzoek voor een evaluatie.

"Wat ging er nou goed op het gebied van transparantie, privacy, het betrekken van vrijwilligers, experts et cetera? Want ik denk zomaar dat dat heel nuttig kan zijn, niet alleen voor dit project, maar ook voor allerlei andere ict-projecten die lopen of die nog volgen", aldus Hijink.

Tijdens het ontwikkelproces van de CoronaMelder werden onder andere ontwerpdocumenten en broncodes gedeeld. Ook zijn de audits en penetratietests van de software openbaar geworden. De ontwikkelkosten bedroegen zo'n vijf miljoen euro. Minister De Jonge van Volksgezondheid liet al aan Hijink weten dat hij een evaluatie een goed plan vond.

Aangezien Knops de digitale overheid in zijn portefeuille heeft werd het verzoek bij hem neergelegd. "Ik zie net als uw Kamer de meerwaarde van zo'n evaluatie ten behoeve van het lerend vermogen binnen het stelsel en zeg u hierbij toe dat te zullen doen", reageert de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer. Samen met het Bureau ICT-toetsing (BIT) en het ministerie van Volksgezondheid gaat Knops in gesprek hoe de evaluatie eruit moet komen te zien en wanneer die kan beginnen. Voor het einde van het jaar komt de staatssecretaris met een update.