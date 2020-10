Banken melden toename van jackpotting-aanvallen op geldautomaten

In de eerste zes maanden van dit jaar zijn erin de Europese Unie veel meer jackpotting-aanvallen uitgevoerd tegen geldautomaten dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de European Association for Secure Transactions (EAST). Bij jackpotting proberen criminelen via malware of een black box de inhoud van de geldcassettes van de geldautomaat te legen.

Een black box is een extern apparaat dat op de geldautomaat wordt aangesloten. Via dit apparaat kunnen de criminelen instructies geven waarmee de inhoud van de geldcassettes wordt geleegd. In de eerste helft van 2019 werden er in de categorie "ATM-malware en logische aanvallen" 35 incidenten gemeld, met een schadebedrag van onder de duizend euro.

In de eerste helft van dit jaar steeg het aantal aanvallen naar 129 incidenten en wisten criminelen meer dan 1 miljoen euro buit te maken. Bij alle incidenten werd er van een black box gebruikgemaakt. "Hoewel de stijging van het aantal blackbox-aanvallen zorgwekkend is, zijn de meeste van deze aanvallen niet succesvol", zegt EAST-directeur Lachlan Gunn. Banken en opsporingsdiensten werken samen om het probleem aan te pakken, voegt Gunn toe.

Het aantal fysieke aanvallen op geldautomaten, bijvoorbeeld via ramkraken, kende in de eerste zes maanden van 2020 wel een daling. Over de gehele linie nam tijdens de coronacrisis het aantal incidenten bij geldautomaten af. Ging het in de eerste helft van 2019 nog om 10.700 incidenten, dit jaar staat de teller op 3600. De schade daalde van 124 miljoen euro in totaal naar 109 miljoen.

De cijfers waar EAST zich op baseert zijn afkomstig van banken uit twintig Europese landen, waaronder ook Nederland. Naar schatting staan in deze landen zo'n 334.000 geldautomaten opgesteld.