Lek in back-upsoftware Acronis kan aanvaller systeemrechten geven

In de back-upsoftware van Acronis zijn verschillende kwetsbaarheden ontdekt waardoor een aanvaller die al toegang tot een systeem heeft systeemrechten kan krijgen, om zo het systeem volledig over te nemen. De beveiligingslekken zijn aanwezig in Acronis Cyber Backup 12.5, Acronis Cyber Protect 15 en Acronis True Image 2021.

Het onderliggende probleem van de drie kwetsbaarheden wordt veroorzaakt doordat een "unprivileged" gebruiker de software een speciaal geprepareerd .cnf- of .dll-bestand kan laten uitvoeren. Aangezien de software van Acronis met systeemrechten draait worden ook de bestanden van de aanvaller met deze rechten uitgevoerd. Op een schaal van 1 tot en met 10 wat betreft de ernst van de kwetsbaarheden zijn die met een 8,1 en een 8,7 beoordeeld.

Acronis heeft True Image 2021 build 32010, Cyber Backup 12.5 build 16363 en Acronis Cyber Protect 15 build 24600 uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen, zo meldt het CERT Coordination Center (CERT/CC) van de Carnegie Mellon Universiteit.