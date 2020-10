Werkgevers bezorgd over quarantaine-advies CoronaMelder-app

Werkgevers maken zich zorgen dat het quarantaine-advies van de CoronaMelder-app tot onnodige uitval van personeel kan leiden. Dat laten werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland weten. Gebruikers van de corona-app die in de buurt van een besmet persoon zijn geweest kunnen een melding ontvangen om tien dagen in quarantaine te gaan.

"De vraag is of dat handig is, want voor je het weet, zit straks half Nederland thuis en zijn er geen onderwijzers, treindienstleiders of vrachtwagenchauffeurs meer", aldus de ondernemingsorganisaties. VNO-NCW en MKB-Nederland zien liever dat gebruikers van de app het advies krijgen om zich te laten testen, ongeacht of er klachten zijn. Minister De Jonge van Volksgezondheid stelde eerder dat een waarschuwing van CoronaMelder geen reden voor een test is wanneer er geen klachten zijn.

De ondernemingsorganisaties vinden dat alle gebruikers zich bij een melding moeten kunnen laten testen en alleen bij een positieve test thuisblijven. "Alleen zo voorkomen we dat straks half Nederland onbedoeld plat komt te liggen en ondernemers tegen enorme kosten aanlopen, omdat mensen tien dagen thuis zitten." Het advies van de app moet dan ook worden aangepast, zo pleiten ze. Tevens willen VNO-NCW en MKB-Nederland dat werkgevers een vergoeding krijgen voor mensen die in quarantaine zitten, maar niet vanuit huis kunnen werken.

Bij vakbond FNV zijn er ook zorgen. "Je kan dit beleid niet zomaar invoeren zonder dat de testcapaciteit op orde is", zegt vicevoorzitter Kitty Jong tegenover de NOS. "En zonder dat naar werkgevers en werknemers duidelijk is gemaakt hoe we het gaan doen met z'n allen. De eindverantwoordelijkheid wordt door de overheid op de verkeerde plek gelegd." Ook Jong vreest dat dat gezonde mensen tien dagen thuis komen te zitten.