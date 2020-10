Tor Project verhelpt probleem met YouTube-video's in Tor Browser

Het Tor Project heeft een nieuwe versie van Tor Browser uitgebracht die onder andere een probleem verhelpt met het bekijken van video's op YouTube. Tor Browser wordt dagelijks door ongeveer 2,5 miljoen mensen gebruikt om hun anonimiteit en privacy te beschermen. De browser bestaat uit een onderdeel om verbinding met het Tor-netwerk te maken en een aangepaste versie van Firefox, aangevuld met verschillende browserplug-ins om gebruikers extra te beschermen.

Drie weken geleden verscheen Tor Browser 10.0, gebaseerd op een nieuwe Firefox ESR-versie. Na het upgraden naar deze versie kregen gebruikers bij het bekijken van video's op YouTube een foutmelding te zien. Verschillende gebruikers besloten daarop te downgraden naar een oudere versie, zo laat het Tor Project weten. Het probleem, dat zich alleen voordeed op Windows, is nu in Tor Browser 10.0.1 verholpen. Updaten naar de nieuwe versie kan via de automatische updatefunctie of TorProject.org.